   Warda - بودّعك  

مقداد السهيلي من البرلمان: امور النواب ما تعجبشي مع تفشي الكورونا

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 13:16 قراءة: 0 د, 53 ث
انتقد الفنان مقداد السهيلي في تصريح اعلامي في البرلمان الصراع بين النواب والكتل قائلا " بان الوضع الصحي خطير وان الاهتمام يجب ان يركز على تفشي وباء كورونا".
واضاف السهيلي " انا لست تابعا لاي طرف او اي حزب انا فقط مع الشعب التونسي الذي يريد حلا لمشكلة تفشي الوباء".
وتابع مقداد السهيلي " ما يحصل فضيحة في جميع التونسيين وادعو النواب الى تجاوز المشاكل".


يذكر أن كل من "الكتلة الديقراطية" و"كتلة الإصلاح" و"تحيا تونس" وعدد من النواب المستقلّين أعلنوا يوم الخميس عن تعليق المشاركة في أعمال اللجان البرلمانية والنشاط بمكتب المجلس بسبب ما وصفوه "بدكتاتورية رئيس البرلمان و عدم تعامله بجديّة مع أحداث العنف التي جدّت مؤخّرا تحت قبّة البرلمان".

ولوّح ممثلو الكتل خلال ندوة صحفيّة عقدت يوم أمس الخميس بالبرلمان بالتصعيد ومقاطعة أشغال الجلسات العامّة إذا ما لم يقع العدول عن بعض القرارات التي اتخذها مكتب البرلمان على غرار الغاء جلستي حوار كانتا مبرمجتين يوم 12 جويلية مع كل من وزيرة العدل للتداول في تقرير التفقديّة العامة للوزارة ووزير الصحة "رغم الوضع الوبائي الخطير الذي تمرّ به البلاد".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228978



En continu

Toutes les news

السبت 10 جويلية 2021|29 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
25°
 34° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-2434°-2339°-2737°-2530°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة