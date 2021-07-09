مقداد السهيلي من البرلمان: امور النواب ما تعجبشي مع تفشي الكورونا

انتقد الفنان مقداد السهيلي في تصريح اعلامي في البرلمان الصراع بين النواب والكتل قائلا " بان الوضع الصحي خطير وان الاهتمام يجب ان يركز على تفشي وباء كورونا".واضاف السهيلي " انا لست تابعا لاي طرف او اي حزب انا فقط مع الشعب التونسي الذي يريد حلا لمشكلة تفشي الوباء".وتابع مقداد السهيلي " ما يحصل فضيحة في جميع التونسيين وادعو النواب الى تجاوز المشاكل".يذكر أن كل من "الكتلة الديقراطية" و"كتلة الإصلاح" و"تحيا تونس" وعدد من النواب المستقلّين أعلنوا يوم الخميس عن تعليق المشاركة في أعمال اللجان البرلمانية والنشاط بمكتب المجلس بسبب ما وصفوه "بدكتاتورية رئيس البرلمان و عدم تعامله بجديّة مع أحداث العنف التي جدّت مؤخّرا تحت قبّة البرلمان".ولوّح ممثلو الكتل خلال ندوة صحفيّة عقدت يوم أمس الخميس بالبرلمان بالتصعيد ومقاطعة أشغال الجلسات العامّة إذا ما لم يقع العدول عن بعض القرارات التي اتخذها مكتب البرلمان على غرار الغاء جلستي حوار كانتا مبرمجتين يوم 12 جويلية مع كل من وزيرة العدل للتداول في تقرير التفقديّة العامة للوزارة ووزير الصحة "رغم الوضع الوبائي الخطير الذي تمرّ به البلاد".