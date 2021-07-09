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فظيع... يخرب جسد زوجته بموس

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 12:24 قراءة: 0 د, 20 ث
صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسوسة 1 جابر الغنيمي اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 لباب نات ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بزوج من اجل تهمة محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة وذلك على خلفية طعنه لزوجته بموس في انحاء مختلفة من جسدها بسبب خلاف عائلي جد بينهما ... موضحا ان الحالة الصحية للمتضررة مستقرة بعد نقلها للمستشفى وتقديم الاسعافات الضرورية لها.

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