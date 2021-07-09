سمير عبد المؤمن: نتوقع بلوغ 200 حالة وفاة يوميا الى غاية نهاية شهر جويلية

أكــد صباح اليوم الخميس الدكتور سمير عبد المؤمن ,بأن الارتفاع في عدد الاصابات والوفيات التي سجلتها تونس الأيام الأخيرة مخيف جدا قائلا ’’ سوف ترتفع في الأيام المقبلة.وقال الدكتور في تصريح لاذاعة شمس, بأن الوضع الوبائي في نسق تصاعد الى غاية شهر جويلية .وتوقع سمير عبد المؤمن بلوغ 200 حالة وفاة يوميا ,قائلا من الممكن تسجيل أو 2000 وفاة الى غاية نهاية شهر جويلية الجاري.وشدد الدكتور على أن لاجتماعات والمظاهرات والافراح والتجمعات هي السبب الاول في انتشار العدوى بفيروس كورونا .وحول الحجر الصحي الشامل بولايات تونس الكبرى نهاية الاسبوع قال سمير عبد المؤمن هذا سيقلص من انتشار العدوى .ودعا الجميع للتضحية والالتزام بالرتكول الصحي وتأجيل الافراح .يشار الى أن تونس سجلت ، بتاريخ يوم الثلاثاء 6 جويلية، اعلى حصيلة وفيات , 134 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيدـ19".