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سمير عبد المؤمن: نتوقع بلوغ 200 حالة وفاة يوميا الى غاية نهاية شهر جويلية

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 12:20 قراءة: 0 د, 43 ث
أكــد صباح اليوم الخميس الدكتور سمير عبد المؤمن ,بأن الارتفاع في عدد الاصابات والوفيات التي سجلتها تونس الأيام الأخيرة مخيف جدا قائلا ’’ سوف ترتفع في الأيام المقبلة.

وقال الدكتور في تصريح لاذاعة شمس, بأن الوضع الوبائي في نسق تصاعد الى غاية شهر جويلية .


وتوقع سمير عبد المؤمن بلوغ 200 حالة وفاة يوميا ,قائلا من الممكن تسجيل أو 2000 وفاة الى غاية نهاية شهر جويلية الجاري.

وشدد الدكتور على أن لاجتماعات والمظاهرات والافراح والتجمعات هي السبب الاول في انتشار العدوى بفيروس كورونا .


وحول الحجر الصحي الشامل بولايات تونس الكبرى نهاية الاسبوع قال سمير عبد المؤمن هذا سيقلص من انتشار العدوى .

ودعا الجميع للتضحية والالتزام بالرتكول الصحي وتأجيل الافراح .

يشار الى أن تونس سجلت ، بتاريخ يوم الثلاثاء 6 جويلية، اعلى حصيلة وفيات , 134 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيدـ19".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228967

BenMoussa  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 12h 12m |           
من يتوقع شرا فسيستجيب له المولى ولن يرى الا شرا دنيا وآخرة
فالإحباط واليأس يؤدّيان إلى فساد الناس وتحلل المجتمعات،
والأمل يُنهض الهمم ويحفز الناس ويجعل الأفراد والمجتمعات في حالة التماسك والفاعليّة



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