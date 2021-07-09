التيار الديمقراطي يندد بمؤتمر اتحاد الشغل في سوسة

ندد المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي بسوسة، بإصرار الإتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمره الإستثنائي، منتقدة لا مبالاته بصحة منظوريه والمواطنين بجهة سوسة.وحمّل المكتب الجهوي في بيان صادر الخميس 08 جويلية 2021، الحكومة ورئيسها هشام المشيشي المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع الصحية في مخالفة صارخة للقرارت المتخذة.وعبر عن استغرابه من تضارب القرارات الصادرة عن السلط الجهوية وعلى رأسها والية سوسة حيث يحرم المواطن من إيجاد قوت يومه ويسمح للمنظمة النقابية بعقد مؤتمرها.وأدان الحزب قرار السماح بعقد مؤتمر في خرق واضح لمقتضيات الحجر الجهوي الشامل والقوانين الجاري بها العمل.يذكر أن كل من حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد وحزب العمال انتقدا في بيانين منفصلين، عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 8و 9 جويلية مؤتمرا استثنائيا غير انتخابي خصص لتنقيح نظامه الداخلي، واعتبر الحزبان ان عقد هذا المؤتمر فيه مساس بمكسب ديمقراطي للحركة النقابية كما هو تمش يضرب العمل النقابي فضلا عن كونه ينعقد "في ظل اوضاع وبــــائية و سياسية و اقتصادية خطيرة و معقدة يقاسيها شعبنا" .