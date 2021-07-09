رياض جراد على قناة العربية: الغنوشي يتعامل مع البرلمان والبلاد كمزرعة خاصة وجماعته يعتدون على المعارضة‎‎

هاجم الخميس 8 جويلية، "الكرونيكور" بقناة التاسعة رياض جراد رئيس البرلمان راشد الغنوشي واتهمه بالتعامل مع البرلمان والبلاد كمزرعة عائلية خاصة.وقال جراد في مداخلة على قناة العربية ان الغنوشي فشل في ادارة البرلمان وينتهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه النواب وهو لا يحرك ساكنا امام الاعتداءات التي يتعرض لها نواب المعارضة في حين يقوم بحماية النواب التابعين له وعلى رأسهم نواب كتلة العنف وفق تعبيره.واضاف جراد ان ذلك اثار حفيظة نواب المعارضة ودفعهم الي اعلان مقاطعة اعمال مكتب مجلس النواب والتصويت في الجلسات العامة.