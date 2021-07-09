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رياض جراد على قناة العربية: الغنوشي يتعامل مع البرلمان والبلاد كمزرعة خاصة وجماعته يعتدون على المعارضة‎‎

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 10:36 قراءة: 0 د, 28 ث
هاجم الخميس 8 جويلية، "الكرونيكور" بقناة التاسعة رياض جراد رئيس البرلمان راشد الغنوشي واتهمه بالتعامل مع البرلمان والبلاد كمزرعة عائلية خاصة.
وقال جراد في مداخلة على قناة العربية ان الغنوشي فشل في ادارة البرلمان وينتهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه النواب وهو لا يحرك ساكنا امام الاعتداءات التي يتعرض لها نواب المعارضة في حين يقوم بحماية النواب التابعين له وعلى رأسهم نواب كتلة العنف وفق تعبيره.
واضاف جراد ان ذلك اثار حفيظة نواب المعارضة ودفعهم الي اعلان مقاطعة اعمال مكتب مجلس النواب والتصويت في الجلسات العامة.






Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 228957

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 11h 27m |           
فرخ مازال بالكوش ما يمسحشي .... اتبعوا فيه.الغنوشي يعتبرك خرفشة. تعرف اشنو هي الخرفشة هي الحشرة التي تعيش في جناح الترفشة اللي هي بيدها تعيش في جناح الناموسة الانثى.

Almokh  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 10h 16m |           
فيق على روحك بكري راك أشبه بمنديل ورقي بعد ما يستعملوك يرموك في البوبالة،وقتها لا تنفعك عرفتك و عرفها

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 09h 53m |           
ثرثار و كذاب



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