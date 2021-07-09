معتمد ماطر: الي حدّ الآن وقّفنا 3 عروسات والّي يعرّس بش نوقّفوه

أكد الخميس 8 جوان، معتمد ماطر من ولاية بنزرت توفيق نويرة أنه تم القبض على مواطن أقام حفل زفاف كما تم القبض على طبّال وزكّار كانا حاضرين في الحفل.واشار معتمد ماطر الي ان السلطات المحلية قامت الي حد الخميس 8 جويلية بالتدخل في 3 حفلات زفاف وتم ايقاف أصحابها واتخاذ الاجراءات الازمة ضدهم قبل اطلاق سراحهم.وحذر المعتمد من أن السلطات لن تتساهل ولن تتغاضى عن التجاوزات الخطيرة الي يقوم بها البعض في ظل الوضع الصحي الخطير مشيرا الي انه سيتم ايقاف أي شخص يقيم حفل زفاف.