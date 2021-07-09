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معتمد ماطر: الي حدّ الآن وقّفنا 3 عروسات والّي يعرّس بش نوقّفوه

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 09:39 قراءة: 0 د, 29 ث
أكد الخميس 8 جوان، معتمد ماطر من ولاية بنزرت توفيق نويرة أنه تم القبض على مواطن أقام حفل زفاف كما تم القبض على طبّال وزكّار كانا حاضرين في الحفل.
واشار معتمد ماطر الي ان السلطات المحلية قامت الي حد الخميس 8 جويلية بالتدخل في 3 حفلات زفاف وتم ايقاف أصحابها واتخاذ الاجراءات الازمة ضدهم قبل اطلاق سراحهم.
وحذر المعتمد من أن السلطات لن تتساهل ولن تتغاضى عن التجاوزات الخطيرة الي يقوم بها البعض في ظل الوضع الصحي الخطير مشيرا الي انه سيتم ايقاف أي شخص يقيم حفل زفاف.




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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228952

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 09h 16m |           
إلّي يحب يعرّس يعرّس على روحه. أمّا ماغير زازة. إذا كان العريس يعرّس والناس تتهرّس وتمرض ويموتوا منهم برش شنوة ربحنا ؟



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