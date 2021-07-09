عبد اللطيف المكي: بالإمكان بإمكانيات وطنية حل الأزمة الصحية دون إعلان تونس دولة منكوبة

قال عبد الطيف المكي وزير الصحة السابق في حكومة الفخفاخ، صباح اليوم الجمعة، إن "من خسر المعركة الوقائية مهما كانت قوة منظومته الصحية سيخسر".وعلى ذلك، إستشهد المكي بالمنظومة الصحية في إيطاليا، مضيفا اننا في تونس خسرنا المعركة الوقائية وتدفقت العدوى تدفقا حرا، حسب قوله.وشدد خلال تدخل هاتفي له في حصة "وين انت وين أحنا" على اذاعة شمس انه "بالإمكان بإمكانيات وطنية حل الأزمة الصحية دون إعلان تونس دولة منكوبة".وأقر المكي ان العلاقات الدولية يمكن ان تساعد لكن لا يعني ذلك ان نتحول إلى التسول فهذا غير مقبول، وفق تعبيره.كما أشار المكي إلى أنه بإمكان الدولة وضع سياسات جديدة وإدارة الأزمة الصحية، لافتا النظر إلى أن القطاع الصحي يلعب دورا ضئيلا أما الدولة يجب ان تلعب دورا محوريا.وختم القول ان "الخسارة في السياسة تعني الخسارة في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة إقتصادية كانت او صحية او غيرها".