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عبد اللطيف المكي: بالإمكان بإمكانيات وطنية حل الأزمة الصحية دون إعلان تونس دولة منكوبة

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 09:32 قراءة: 0 د, 44 ث
قال عبد الطيف المكي وزير الصحة السابق في حكومة الفخفاخ، صباح اليوم الجمعة، إن "من خسر المعركة الوقائية مهما كانت قوة منظومته الصحية سيخسر".

وعلى ذلك، إستشهد المكي بالمنظومة الصحية في إيطاليا، مضيفا اننا في تونس خسرنا المعركة الوقائية وتدفقت العدوى تدفقا حرا، حسب قوله.
وشدد خلال تدخل هاتفي له في حصة "وين انت وين أحنا" على اذاعة شمس انه "بالإمكان بإمكانيات وطنية حل الأزمة الصحية دون إعلان تونس دولة منكوبة".

وأقر المكي ان العلاقات الدولية يمكن ان تساعد لكن لا يعني ذلك ان نتحول إلى التسول فهذا غير مقبول، وفق تعبيره.
كما أشار المكي إلى أنه بإمكان الدولة وضع سياسات جديدة وإدارة الأزمة الصحية، لافتا النظر إلى أن القطاع الصحي يلعب دورا ضئيلا أما الدولة يجب ان تلعب دورا محوريا.
وختم القول ان "الخسارة في السياسة تعني الخسارة في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة إقتصادية كانت او صحية او غيرها".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228950

BenMoussa  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 10h 22m |           
هل هي استفاقة ورجوع عن الخطء واستفادة من الدروس
ام هو مجرد تطبيق للاوامر ولو فيه تناقض مع الموقف المعلن سابقا

Abstract1  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 08h 57m |           
لينا الإقرار بأننا نواجه مأزق صحي و اجتماعي خطير. الوفايات تعد بالآلاف، هل سننتظر أن يصبح الموتى بالملايين ؟
أنا مع اقتراح حزب النهضة في ضرورة وجود حكومة قوية. لكن الوضع العاجل الآن يحتاج لحل سريع و فعال. أقترح ما يلي :
- تعيين وزير صحة جديد ممن لهم خبرة في المجال و تابعوا ملف الوباء من البداية : الدكتورة سنية بالشيخ أو الدكتور عبد اللطيف المكي مثلا.
- بقاء المشيشي على رأس الحكومة مؤقتا كي لا ترتبك الحكومة، على أن يتعهد بالإستقلة بعد 3 أشهر ، و يقوم الحزب الأول تعيين شخصية قوية و مسنودة حزبيا.
- حجر صحي عاجل من أسبوعين إلى 3 أسابيع: نجوع أسبوعين أفضل من أن نموت جميعنا.
- تجميع الدعم المالي و الصحي من الداخل و الخارج و إعلان الأزمة الوبائية في تونس دوليا و التحرك دبلوماسيا لإنقاذ الوضع الصحي و الإقتصادي.

على المسؤولين العمل الآن و بصفة جادة على الميدان و في الخارج لجلب الدعم الصحي من تلاقيح و حلول للوضع الكارثي. رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة و رئيس مجلس الشعب : كفاكم نوما، تحركوا لإصلاح الوضع و إنقاذ تونس .



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