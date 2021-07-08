   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

وفاة النائب عن ولاية القيروان نزار مخلوفي إثر حادث مرور بين مساكن والوردانين من ولاية المنستير

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 22:19 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - توفي مساء اليوم الخميس عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان، النائب نزار مخلوفي، إثر اصطدام سيارته بسيارة أخرى بين منطقتي مساكن والوردانين من ولاية المنستير، بحسب المعطيات الأولية التي تحصلت عليها "وات".

ويبلغ المرحوم من العمر 40 عاما، وهو أب لبنتين، الأولى تبلغ من العمر 6 سنوات، والثانية رضيعة عمرها عام.


وينتمي نزار مخلوفي الى الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب. وكان تعرض الى حادث مرور خلال شهر ماي الماضي، بعد أن صدمت سيارته شابا كانت سيارته المعطبة رابضة على جانب الطريق دون اضاءة، وتوفي إثرها الشاب، ونقل نزار مخلوفي للتلقي العلاج بعد إصابته برضوض على مستوى الراس والأنف.

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