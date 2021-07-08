الجرندي يبحث مع نظيره الأمريكي المسائل المعروضة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي للفترة المقبلة

تلقّى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 8 جويلية 2021، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، Antony Blinken.ووفق بلاغ للخارجية, تناول الوزيران سبل مزيد تعزيز التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وكذلك المسائل المعروضة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي للفترة المقبلة في إطار عضوية بلادنا غير الدائمة بالمجلس للفترة 2020-2021.وإستعرض الوزيران الجهود الأممية والدولية المبذولة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق والتي تفاقمت جراء تداعيات جائحة الكوفيد 19، عبر الإسراع خاصة بإعادة فتح الممرات الحدودية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.كما مثلت المحادثة مناسبة لتأكيد تطابق وانسجام مواقف البلدين بخصوص ضرورة مواصلة دعم المسار السياسي السلمي في الشقيقة ليبيا ومعاضدة جهود حكومة الوحدة الوطنية لتثبيت الأمن والإستقرار في هذا البلد وللمنطقة ككل.وعلى صعيد التعاون الثنائي، توجه عثمان الجرندي بجزيل الشكر إلى الإدارة الأمريكية على إثر وقوفها إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق التي تمرّ به جرّاء تفشي جائحة كورونا لاسيما من خلال تأكيد منح بلادنا 500 ألف جرعة من التلاقيح المضادة لهذا الفيروس، وذلك في إطار الاستراتيجية الأمريكية الشاملة لتوزيع اللقاحات في العالم، فضلا عن الحصص التي يمكن أن تتحصّل عليها بلادنا في إطار المساعدات التي ستوجّهها الولايات المتحدة الأمريكية عبر الاتحاد الإفريقي.كما رحّب الوزير الجرندي بقرار مجلس إدارة مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية للموافقة على برنامج "مندمج تونس" والذّي تناهز قيمته الجمليّة 500 مليون دولار أمريكي موجّهة إلى النهوض بالبنية التحتية وإحكام التصرّف في الموارد المائية بتونس، معربا في السياق ذاته عن تطلّعه إلى أن يتمّ التوقيع على هذا البرنامج والشروع في تنفيذه في أقرب الآجال.كما وجه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دعوة لنظيره الامريكي لأداء زيارة إلى بلادنا، وذلك من أجل إعطاء دفع جديد للشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.من جانبه، أكّد وزير الخارجية الأمريكي عزم بلاده على مواصلة مساندة تونس من أجل وضع حدّ لانتشار الوباء ومعاضدة الجهود التنموية الوطنية، مشدّدا على الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية لمساندة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.