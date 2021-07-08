   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

منع التنقل بين ولايات الجمهورية ومواصلة العمل بكافة الاجراءات التي سبق اقرارها الى غاية نهاية شهر جويلية

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 18:26 قراءة: 0 د, 51 ث
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الخميس 08 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك بحضور كل الأطراف المتدخلة من مختلف الوزارات المعنية ومن رئاسة الحكومة.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارس تطور الحالة الوبائية وتحيين الإجراءات على ضوئها، وقد تقرر بعد مداولات اللجنة وعلى ضوء خطورة الوضع وتسارع انتقال العدوى ما يلي:


✔ مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 جويلية 2021.
✔ منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من اليوم 8 جويلية إلى غاية 31 جويلية 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.
✔ دعوة السيدة والسادة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228929



En continu

Toutes les news

الجمعة 09 جويلية 2021|28 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:32 05:08 03:19
27°
 34° % 57 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
35°-2634°-2534°-2339°-2636°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21512,1

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =2,82745 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   2200,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة