منع التنقل بين ولايات الجمهورية ومواصلة العمل بكافة الاجراءات التي سبق اقرارها الى غاية نهاية شهر جويلية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الخميس 08 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك بحضور كل الأطراف المتدخلة من مختلف الوزارات المعنية ومن رئاسة الحكومة.✔ مواصلة العمل بكافة الإجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 جويلية 2021.✔ منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من اليوم 8 جويلية إلى غاية 31 جويلية 2021 باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.✔ دعوة السيدة والسادة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.