   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

دولة قطر ترسل طائرتين محمّلتان بمساعدات طبية إلى تونس

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 17:06 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - أرسلت حكومة دولة قطر الى الحكومة التونسية مساعدات طبية إلى مكونة من مستشفى ميداني بسعة (200) سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد (100) جهاز تنفس صناعي.


سيتم نقل المستشفى الميداني بوساطة طائرتين (C-17) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، وبإشراف عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية.



وتأتي هذه المساعدات الطبية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيد الروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأكد سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي خلال لقائه برئيس الحكومة اليوم على مواصلة الدوحة دعمها لتونس كما شدد على الثراء الكبير في العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228911

Weldtounes  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 15h 52m |           
@Antiothmans Antiothmans
امشي عدي على روحك , مسكين



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