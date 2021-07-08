الداخلية: العثور على 17 قطعة أثرية في شكل تماثيل بمنزل بغار الدماء والقبض على شخصين

عثرت وحدات الحرس الوطني بغار الدماء من ولاية جندوبة، ليلة الثلاثاء الأربعاء، على 17 قطعة أثرية مختلفة الأحجام من الحجارة على شكل تماثيل داخل منزل بالجهة، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.وأوضح ذات المصدر أن دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء داهمت منزل أحد متساكني الجهة وبتفتيشه عثرت على 17 قطعة أثرية مختلفة الأحجام من الحجارة على شكل تماثيل، مضيفة أن بالتحري مع صاحب المنزل اعترف بأن شخصا آخر ينشط معه في نفس المجال.وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهما.