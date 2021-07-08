   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

جندوبة: انهيار سقف منزل في طور البناء و وفاة كهل على عين المكان

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 08:59 قراءة: 0 د, 20 ث
سقط صباح يوم الاربعاء7 جويلية 2021 سقف مسكن في طور البناء على كهل من مواليد 1987 بعمادة الجريف من معتمدية جندوبة الجنوبية .
وكان الرجل بصدد سحب بعض الأعمدة من تحت السقف الذي تم انجازه منذ يومين إلا أنه تفاجأ بانهياره كليا متسببا في وفاته.

هذا وتم رفع الجثة لعرضها لاحقا على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة. وفتحت وحدات الحرس الوطني بحثا أمنيا لكشف ملابسات الحادثة.




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