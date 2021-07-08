جندوبة: انهيار سقف منزل في طور البناء و وفاة كهل على عين المكان

سقط صباح يوم الاربعاء7 جويلية 2021 سقف مسكن في طور البناء على كهل من مواليد 1987 بعمادة الجريف من معتمدية جندوبة الجنوبية .وكان الرجل بصدد سحب بعض الأعمدة من تحت السقف الذي تم انجازه منذ يومين إلا أنه تفاجأ بانهياره كليا متسببا في وفاته.هذا وتم رفع الجثة لعرضها لاحقا على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة. وفتحت وحدات الحرس الوطني بحثا أمنيا لكشف ملابسات الحادثة.