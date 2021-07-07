وزارة الصحة تمنح ترخيصا جديدا لاتحاد الشغل لعقد مؤتمره

قال الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2هيثم بوبكر لاذاعة موزاييك إن إتحاد الشغل تحصل على ترخيص جديد من وزارة الصحة لعقد مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي واستظهر به لدى فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة.
وبناء عليه أكد بوبكر أنه لم يعد بالامكان منع أشغال المؤتمر من الانعقاد وستواصل النيابة العمومية متابعة مدى احترام إجراءات البروتوكول الصحي.
إتحاد الشغل يصدر بلاغا
وبعد القرار الذي أصدرته النيابة العمومية بسوسة مساء يوم الأربعاء ,بمنع أشغال المؤتمر الاستثنائي غيرالانتخابي لإتحاد الشغل أصدر الإتحاد منذ قليل بلاغا
.و أكد الإتحاد في بلاغ له أن 35% من النواب قاموا بتحليل Pcrمسبقا قبل 48 ساعة من قدومهم. مضيفا أن عدد النواب الذي وصلوا النزل وخضعوا إلى تحليل سريع في حدود 600 نائب علما أن التحاليل تتم تحت رقابة وإشراف فريق من الهياكل الجهوية للصحة بسوسة.
و أوضح أنه تم تسجيل حالتين وافدة على النزل من النواب تم التعاطي معهما وفق الاجراءات المتابعة في الغرض.
وبناء عليه أكد بوبكر أنه لم يعد بالامكان منع أشغال المؤتمر من الانعقاد وستواصل النيابة العمومية متابعة مدى احترام إجراءات البروتوكول الصحي.
إتحاد الشغل يصدر بلاغا
وبعد القرار الذي أصدرته النيابة العمومية بسوسة مساء يوم الأربعاء ,بمنع أشغال المؤتمر الاستثنائي غيرالانتخابي لإتحاد الشغل أصدر الإتحاد منذ قليل بلاغا
.و أكد الإتحاد في بلاغ له أن 35% من النواب قاموا بتحليل Pcrمسبقا قبل 48 ساعة من قدومهم. مضيفا أن عدد النواب الذي وصلوا النزل وخضعوا إلى تحليل سريع في حدود 600 نائب علما أن التحاليل تتم تحت رقابة وإشراف فريق من الهياكل الجهوية للصحة بسوسة.
و أوضح أنه تم تسجيل حالتين وافدة على النزل من النواب تم التعاطي معهما وفق الاجراءات المتابعة في الغرض.
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 228882