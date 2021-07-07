   Om Kalthoum - ثورة الشك  

جيش البحر: تعويم الجوّالة “دقة” والإذن بانطلاق تصنيع خافرة “القيروان”

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 20:17 قراءة: 0 د, 45 ث
أشرف صباح اليوم وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بميناء الصيد البحري بصفاقس على عملية تعويم الجوالة “دقة 214” التي تعتبر الخامسة من ضمن سبع (7) وحدات بحرية عائمة التي يتم تصنيعها في إطار الشراكة مع شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية “SCIN”. كما أذن بهذه المناسبة بإنطلاق تصنيع خافرة أنموذج 50 مترًا. وقد أطلق عليها إسم القيروان.


وبيّن وزير الدفاع الوطني أن هذه الجوالات تندرج في إطار تحقيق برنامج بناء وتطوير جيش البحر لمزيد تدعيم قدراته العملياتية واللوجيستية في ضوء ما تشهده بلادنا من مخاطر وتهديدات أمنية واقتصادية وبيئية على المستوى الإقليمي والدولي.


وعبر عن أمله في أن يرتقي هذا التعاون بين وزارة الدفاع الوطني وشركة “SCIN” إلى أعلى مستوياته بمواصلة العمل على إحداث شركة خفية الإسم بمساهمة مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص، داعيا الهياكل المعنيّة من القطاع العام والخاص إلى الانخراط في مجال التصنيع العسكري باعتباره قاطرة نمو ورافدا من روافد الأمن القومي بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228873



En continu

Toutes les news

الخميس 08 جويلية 2021|27 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:31 05:08 03:18
29°
 36° % 48 :الرطــوبة
تونــس 27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
36°-2734°-2534°-2534°-2341°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  • Avoirs en devises
    21241,9

  • (7 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,30907 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juill)   2210,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة