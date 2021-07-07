   Om Kalthoum - ثورة الشك  

سوسة: الادارة الجهوية للصحة تؤكد بداية تشكل بؤرة لتفشي كورونا في النزل الذي سيحتضن مؤتمر اتحاد الشغل وتطالب بتأجيله

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 23 ث
وجهت الاربعاء 7 جويلية، الادارة الجهوية للصحة بسوسة مراسلة الي والية سوسة اثر قيامها بمهمة معاينة ميدانية للنزل الذي سيحتضن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد المدير الجهوي للصحة انه عند وصول اللجنة للمعاينة تم اعلامها بتسجيل 6 حالات ايجابية من 30 تحليل ما يؤكد حسب المراسلة بداية تشكل بؤرة لتفشي الفيروس.


وعلى ضوء المعاينة التي قامت بها اللجنة تقدمت الادارة الجهوية للصحة بطلب الي والية سوسة لتأجيل مؤتمر الاتحاد الي حين تحسن الوضع الوبائي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228866

Amir1  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 17h 28m |           
الطبوبي الحنين على الشعب يطلب من نقابات أمريكا التدخل لدى حكومتها من أجل تسريع
إجراءات إرسال المساعدات الموجه للدول الإفريقية الفقيرة...في هذه الأيام أهم ما يهم أي
مسؤول هي صحة التوانسة...كما يتبين مما قيل سابقا في شأن الطبوبي....
واحدة من اثنيتين...إما أن المؤتمرين كلهم أخذوا اللقاح؟؟؟ اوأن الطبوبي والزمرة يقولون ما لا يفعلون...على أية حال لمن لا يعلم فهم لديهم سابقة في الاستهتار بالإجراءات والمحاذير
وهي المجلس الوطني الماضي في الحمامات حيث مر الجميع إلى التحليل ...ذلك الموعد الذي جلبوا فيه مريضا من الإنعاش ليصوت لأجل تعديل القانون الذي يسمح بأكثر من عهدة
في قيادة الإتحاد...إن لم تخني الذاكرة
ربما يكون للقدر حسابات مختلفة...فلا يقع في شر اأفعاله إلا من كانت أفعاله شرا



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