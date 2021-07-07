سوسة: الادارة الجهوية للصحة تؤكد بداية تشكل بؤرة لتفشي كورونا في النزل الذي سيحتضن مؤتمر اتحاد الشغل وتطالب بتأجيله

وجهت الاربعاء 7 جويلية، الادارة الجهوية للصحة بسوسة مراسلة الي والية سوسة اثر قيامها بمهمة معاينة ميدانية للنزل الذي سيحتضن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل.وأكد المدير الجهوي للصحة انه عند وصول اللجنة للمعاينة تم اعلامها بتسجيل 6 حالات ايجابية من 30 تحليل ما يؤكد حسب المراسلة بداية تشكل بؤرة لتفشي الفيروس.وعلى ضوء المعاينة التي قامت بها اللجنة تقدمت الادارة الجهوية للصحة بطلب الي والية سوسة لتأجيل مؤتمر الاتحاد الي حين تحسن الوضع الوبائي.