القبض على المكلف العام بنزاعات الدولة السابق في الهوارية أثناء محاولته "الحرقة" الي ايطاليا

اكد نوفل بن ساسي الناطق الرسمي للنقابة الجهوية قوات الامن الداخلي بنابل لاذاعة شمس بان وحدات الامن التابعة لاقليم شرطة نابل تمكنت من القاء القبض في جهة الهوارية على مسؤول سابق في الدولة شغل عدد من الوظائف منها مدير مكلف عام بنزاعات الدولة ومحكوم عليه باكثر من 10 سنوات سجن وهو بصدد محاولة الهروب نحو السواحل الايطالية اثناء مراقبة امنية في الجهة.
هذا واضاف بن ساسي انه تم حجز مبلغ مالي معه يقدر بحوالي 12 الف دينار و 1500 اورو صحبة ثلاثة اشخاص اخرين مختصين في عمليات الابحار خلسة وهم ايضا صدرت في حقهم برقيات تفتيش في العديد من القضايا.
هذا وحسب نفس المصادر وبعد مراجعة النيابة العمومية في نابل فانه تم ايقاف هذا المسؤول السابق لاحالته على الفرق المختصة لمواصلة الابحاث معه ثم عرضه على المحكمة.
يذكر أن توضيح من وزارة أملاك الدولة سنة 2013 ذكر أنهم فوجؤوا بمناسبة اطّلاعها على تقرير هيئة الرقابة بوجود وثيقة مؤرخة في 31 أوت 2012 تتمثل في محضر اتفاق صلح تعمد حامد النقعاوي مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة إمضاءه ووضع ختم الإدارة عليه دون تفويض في ذلك ومتجاوزا اختصاص لجنة النزاعات فتم استجوابه عن ذلك فتبيّن أيضا أنه نسّق مع مستشار بديوان الوزير عملية حجب الوثيقة عن رؤسائه وإرسالها إلى الخصم، وقد نسب المحضر إلى الدولة إقرارا وتسليما بطلباته المشطة وغير المبررة وهو غير موقف الدولة أثناء المفاوضات، وهو ما أثار شكوكا حول تواطؤ الموظفين المذكورين مع الخصم بتمكينه من حجة ضد الدولة.
وبادرت الإدارة بالتحرك في عدة مستويات بإبعاد الموظفين المذكورين عن الإشراف على الملف وفسخ عقد مستشار بديوان الوزير والشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد حامد النقعاوي .
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هذا واضاف بن ساسي انه تم حجز مبلغ مالي معه يقدر بحوالي 12 الف دينار و 1500 اورو صحبة ثلاثة اشخاص اخرين مختصين في عمليات الابحار خلسة وهم ايضا صدرت في حقهم برقيات تفتيش في العديد من القضايا.
هذا وحسب نفس المصادر وبعد مراجعة النيابة العمومية في نابل فانه تم ايقاف هذا المسؤول السابق لاحالته على الفرق المختصة لمواصلة الابحاث معه ثم عرضه على المحكمة.
يذكر أن توضيح من وزارة أملاك الدولة سنة 2013 ذكر أنهم فوجؤوا بمناسبة اطّلاعها على تقرير هيئة الرقابة بوجود وثيقة مؤرخة في 31 أوت 2012 تتمثل في محضر اتفاق صلح تعمد حامد النقعاوي مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة إمضاءه ووضع ختم الإدارة عليه دون تفويض في ذلك ومتجاوزا اختصاص لجنة النزاعات فتم استجوابه عن ذلك فتبيّن أيضا أنه نسّق مع مستشار بديوان الوزير عملية حجب الوثيقة عن رؤسائه وإرسالها إلى الخصم، وقد نسب المحضر إلى الدولة إقرارا وتسليما بطلباته المشطة وغير المبررة وهو غير موقف الدولة أثناء المفاوضات، وهو ما أثار شكوكا حول تواطؤ الموظفين المذكورين مع الخصم بتمكينه من حجة ضد الدولة.
وبادرت الإدارة بالتحرك في عدة مستويات بإبعاد الموظفين المذكورين عن الإشراف على الملف وفسخ عقد مستشار بديوان الوزير والشروع في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد حامد النقعاوي .
اقرأ أيضا: توضيح وزارة أملاك الدولة حول ملف الصلح مع البنك التونسي الفرنسي
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