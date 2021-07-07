سامية عبو: في البرلمان شهدنا بونية وخنيفري وصك بغال والعلوي يرد " انت تربيت في زريبة"

هاجمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة في البرلمان من وصفتهم بأشباه البغال والحمير على خلفية العنف الذي تعرضت له النائبة عن الدستوري الحر عبير موسي.وقالت سامية عبو " نحن نعيش تحت قبة برلمان نشهد فيه الحمير والبغال وهي تتشاجر فضرب بونية وخنيفري ليرد عليها النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي قائلا " من تحدثت عن البغال تربت في زريبة".وكان مجلس نواب الشعب، شرع صباح الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يعقب محاولات سابقة قدمتها جهات متعددة لانعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار وتخفيف الاعباء الجبائية.وتتضمن مشروع القانون الجديد 21 فصلا تتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الارباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين - الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه . الفصل 5