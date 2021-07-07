والي تونس: لا وجود لقرار منع ارتياد الشواطئ في تونس الكبرى

أكد والي تونس الشادلي بوعلاق في تصريح لاذاعة موزاييك صباح اليوم 7 جويلية 2021، أنه لا وجود لقرار منع ارتياد الشواطئ في ولايات تونس الكبرى وذلك بعد تعديل القرارات التي تم اتخاذها مع بقية الولاة منها منع تنقل العربات بجميع أصنافها بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، بدايةً من يوم السبت 10 جويلية 2021 على الساعة الخامسة صباحاً إلى غاية يوم الإثنين 12 جويلية 2021 على الساعة الخامسة صباحاً لضمان عدم تواجد المصطافين بأعداد كبيرة في الشواطئ وذلك بعد التخلي عن مقترح فرض إقرار الحجر الصجي الشامل في ولايات تونس الكبرى.وتستثنى من هذا القرار الحالات الصحية الاستعجالية والمواطنون المعنيون بالتلقيح وضرورة العمل، إضافةً إلى الطلبة والأساتذة الجامعيين والإداريين بالجامعات والكليات والإطار التربوي والإدارة والعملة المعنيين بمراكز الامتحانات، ويقتصر استعمال وسائل النقل العمومي على الفئات المذكورة سلفاً.