حسونة الناصفي: دعوة النهضة لتشكيل حكومة سياسية تهم قواعدها ومن كان براشوكا لها

قال النائب في البرلمان عن كتلة الإصلاح حسونة الناصفي ،اليوم الأربعاء، إن بيان مجلس شورى حركة النهضة الداعي لتشكيل حكومة سياسية يهم قواعدها ويهم من كان براشوكا لها، وفق تعبيره.وأشار الناصفي خلال حواره في حصة "وين انت وين احنا" على اذاعة شمس آف آم، إلى أن "حركة النهضة هدفها وطلبها واضح وهو موقع قدم ثقيل جدا في القصبة وفي الحكومة".وشدد الناصفي التأكيد أنه من "المستحيل الأحزاب السياسية في تونس تحكم مع بعضها البعض ومن المستحيل تشكيل حكومة متحزبة في ظل الوضع الراهن في البلاد ".وجدد النائب التأكيد ان "موقفهم مبدئي ولا تراجع عنه".وأفاد الناصفي ان "حركة النهضة لديها أزمة داخلية تريد تحويلها على المستوى الوطني"، مضيفا القول"ناس كررت الأخطاء لا يمكن اتباعها".