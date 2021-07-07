   Om Kalthoum - ثورة الشك  

أنا يقظ: 'مؤتمر اتحاد الشغل' تهديد للصحة العامة وخرق للقوانين

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 08:22 قراءة: 0 د, 26 ث
اعتبرت منظمة ''أنا يقظ'' في بيان أنّ إصرار اتحاد الشغل اللامسؤول على عقد مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي بحضور حوالي 600 شخص في قاعة مغلقة بسوسة يعتبر تهديداً جديا للصحة العامة وخرقاً للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفاً لمبدأ علوية القانون وتشويهاً للدور الاعتباري للاتحاد خلال إحدى أهم أصعب الفترات التي تعيشها منظومة الصحة العمومية منذ الاستقلال.

وأوضح أنّه رغم الوضع الوبائي الحرج الذي تشهده البلاد عموماً وولاية سوسة خصوصاً، يصر الاتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمره ضارباً عرض الحائط الوضعية الكارثية للمنظومة الصحية المنهكة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228828

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 08h 11m |           
دأب الإتحاد بعد الثورة هو الإستقواء على الدولة التي تغاضت عنه بل وحابته بدفع أجور المضربين عن العمل وحتى عندما استعمل الهراوات ضد روابط حماية الثورة تم إدانة الروابط وحلها وتبرئة الإتحاد وتكريمه



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