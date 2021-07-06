البرلمان: اللجنة الانتخابية تنهي التصويت على الصنفين المعنيين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ للمعلومة

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة حضورية يوم الثلاثاء 06 جويلية 2021 تولت خلالها إتمام التصويت على الصنفين المعنيين بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ للمعلومة، اللذين تمّ تأجيل التصويت عليهما في جلسة سابقة لمزيد التنسيق والتوافق، وهما صنفي قاضي عدلي ومختص في الوثائق الادارية والارشيف وذلك بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء، عملا بأحكام المطّة 3 من الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.ويجدر التذكير أنه تمّ في جلسة سابقة التصويت بأغلبية 3/5 أعضاء اللجنة على قبول المترشحة الوحيدة في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. أما بالنسبة لصنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، فلم ترد على اللجنة ترشّحات في شأنه خلال الآجال الأربع التي تم فيها فتح باب الترشحات.وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة صحيحة، تولّت اللجنة تباعا اختيار المترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضائها في صنفي قاضي عدلي، ومختص في الوثائق الإدارية والارشيف طبقا لمقتضيات الفصل 43 من القانون الاساسي آنف الذكر وذلك كما يلي:في صنف قاضي عدلي: تم اختيار (3) مترشحين من بين (5 ) مترشحين مقبولين اداريا.في صنف مختص في الوثائق الإدارية والارشيف: تمّ اختيار (3) مترشحين من بين (15) مترشحا مقبولين اداريا.وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد انهت جميع المراحل المتعلقة بالتجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة على ان تتم إحالة قائمة المترشحين الذين اختارتهم اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب لبرمجة جلسة عامة انتخابية.هذا، وسيتم نشر قائمة المترشحين الذين اختارتهم اللجنة لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.