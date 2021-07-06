وزير الشؤون الثقافية بالنيابة يتابع مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس مشاريع التعاون بين الطرفين

أشرف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار اليوم الثلاثاء 06 جوان 2021 على جلسة عمل بحضور سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنار Marcus Cornoro ورئيس الديوان يوسف بن إبراهيم ومديرة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فائقة العواني ومدير المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية عدنان بن نجمة ومديرة المركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء سيماء صمّود.وتناولت الجلسة مدى تقدّم مشاريع التعاونبين الطرفين في الميادين الثقافية والإبداعية المشتركة والمتمثّلة في المرحلة الجديدة من برنامج "تفنن – تونس الإبداعية"، كما تمّ الوقوف على مختلف مراحل برنامجي "للشباب" (UE4YOUTH) و"تونس المبدعة" (Europe Créative) فضلا عن مشروع إعادة تهيئة وتعصير متحف قرطاج ومحيطه المباشر.كما تطرّقت الجلسة إلى أبرز ملامح المشاريع الثقافية المشتركة المبرمجة خلال الفترة القادمة (2022 – 2024)، وجملة الأنشطة الثقافية والإبداعية المزمع تنظيمها بالتوازي مع انعقاد القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية التي ستحتضنها تونس خلال الأشهر القادمة.وتمّ خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطوير سبل التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في كلّ القطاعات الإبداعية والفنية والسياحية وفي مجال الصناعات الثقافية الإبداعية وضرورة تعزيز الشراكات الإستراتيجية بما من شأنه أن يساهم في إثراء الساحة الثقافية التونسية وتطوير مواردها بما يخدم الأولويات الوطنية في هذا المجال ويعزّز دور الثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.