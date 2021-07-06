ماهر مذيوب: طائرة محملة بمستشفيين ميدانيين واطار طبي وكميات كبيرة من الأوكسيجين في طريقها الى تونس هدية من قطر

مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال في نقطة إعلامية :

الديبلوماسية البرلمانية في مواجهة تحديات كوفيد-19

الجزائر تضع كل إمكانياتها من أجل مساعدة تونس في هذه الفترة من ذروة تفشي وباء كورونا.



هبة من دولة قطر الشقيقة تحمل مستشفيين ميدانيين كبيرين تصل الى تونس يوم الجمعة .

استعداد فرنسي وباباني وماليزي لمزيد دعم تونس خلال هذه الازمة الصحية .

ابرز ماهر مذيوب مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خلال لقاء صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، أن الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب أجرى اليوم مكالمة مطوّلة مع رئيس مجلس الامة بالجمهورية الجزائرية الشقيقية التي لم تتخل يوما عن الشعب التونسي. وجدّد رئيس مجلس الامة الجزائري دعمه ودعم الحكومة و الشعب الجزائريين للشعب التونسي في هذه الأوقات العصيبة. واكّد أن الجزائر تضع كل إمكانياتها من أجل مساعدة تونس في هذه الفترة من ذروة تفشي وباء كورونا. كما جدّد التزام بلاده بدعم تونس بالأكسجين بالنظر الى التحديات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال .وأعلن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال من جهة أخرى انه ستصل تونس يوم الجمعة المقبل طائرة قطرية وهبة أميرية من سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تحمل مستشفيين ميدانيين كبيرين، واكثر من 50 اطار طبي قطري من اجل التعامل مع هذه المستشفيات وتركيبها في ظرف 24 ساعة، بما سيعزّز الجانب اللوجستي في طاقة استيعاب وإيواء المرضى. على أن يكون تحديد الأرض التي ستقام عليها هذه الهبة من اختصاص السلطات الصحية التونسية .وأضاف ماهر مذيوب انه كانت لرئيس مجلس نواب الشعب جلسة مع سفير الجمهورية الفرنسية بتونس الشريك الاستراتيجي الأول. وقد جدّد الجانبان اهتمامها بالعمل المشترك لتوفير كل الإمكانات في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس.وبيّن كذلك انه كان لرئيس مجلس نواب الشعب اتصال مع رئيس الحكومة الماليزية ورئيس البرلمان، اللذين أكّدا وقوفها الى جانب تونس ودعمها في هذه الأوقات واستعدادهما لمؤازرة حملة التلقيح التونسية وفق الاشكال التي تراها حكومتا ووزارتا الخارجية بالبلدين وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات للاطار الطبي .كما تواصل رئيس مجلس نواب الشعب مع كل من رئيس الحكومة والبرلمان باليابان اللذين عبّرا عن دعمهما لتونس في هذه الأوقات. واكّدا ان العلاقات الثنائية في هذه الأوقات هي علاقات تعاون وصداقة ، ,اشارا الى دعمها لتونس من حيث المعدات وكل المستلزمات.وأكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال أهمية هذا الجزء من الديبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الصحية، مبرزا الدور الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية من جانبها في هذا الاطار ، ومشيرا بالخصوص الى الاجتماع التأسيسي لمجموعة الصداقة البرلمانية تونس – مجلس التعاون الخليجي اليوم التي اقرت ان تكون نقطة الانطلاق في العمل دعم المجهود المدني لمواجهة كوفيد -19 واجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية ومع برلماناتها من اجل حشد الدعم للوقوف مع تونس في مواجهة هذه الافة.وبيّن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ان الوباء يضرب بقوة في هذه الفترة في صفوف الشعب ولا يستثني أحدا ، مؤكّدا أنه تتم مواجهته بفضل عزيمة شعبنا ووحدة قيادتنا ، وبتضافر جميع الجهود والعمل في دولة واحد لديها رئيس واحد الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ومؤسسات تعمل بكل تعاون مع بعض.وعبّر في الختام عن الثقة في قدرة الشعب التونسي وجيشنا الأبيض وجيشنا الوطني وقواتنا الأمنية على التغلب على هذه الظروف الصعبة، مجدّدا الترحم على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل لكل المرضى .