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الداخلية... كورونا : 10708 مخالفات ماليّة لعدم وضع الكمامة و3736 مخالفة حظر جولان

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 17:46 قراءة: 0 د, 17 ث
سجلت الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، أمس الثلاثاء، 10708 مخالفات ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات و3736 مخالفة حظر جولان، وذلك في نطاق جهود الحد من انتشار فيروس "كورونا"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

كما قامت الوحدات الأمنيّة بسحب 2270 رخصة سياقة وحجز 2270 بطاقة رمادية وحررت 1891 محضرا ومخالفة لعدم احترام تراتيب حفظ الصحّة، حسب ذات المصدر.

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