أنس جابر تغادر بطولة ويمبلدون

غادرت البطلة التونسية في التنس أنس جابر بطولة ويمبلدون من الدور الربع النهائي بعد عدم تمكنها من تجاوز المصنفة الرابعة عالميا البلاروسية سابلينكا و التي فازت بمجموعتين دون رد تفاصيلهم 6-4/ 6-3.