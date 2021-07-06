غادرت البطلة التونسية في التنس أنس جابر بطولة ويمبلدون من الدور الربع النهائي بعد عدم تمكنها من تجاوز المصنفة الرابعة عالميا البلاروسية سابلينكا و التي فازت بمجموعتين دون رد تفاصيلهم 6-4/ 6-3.
أنس جابر تغادر بطولة ويمبلدون
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الخميس 08 جويلية 2021|27 ذو القعدة 1442
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