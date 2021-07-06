   Om Kalthoum - ثورة الشك  

أنس جابر تغادر بطولة ويمبلدون

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 15:57 قراءة: 0 د, 10 ث
غادرت البطلة التونسية في التنس أنس جابر بطولة ويمبلدون من الدور الربع النهائي بعد عدم تمكنها من تجاوز المصنفة الرابعة عالميا البلاروسية سابلينكا و التي فازت بمجموعتين دون رد تفاصيلهم 6-4/ 6-3.






Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 228782

Bazdig  (Tunisia)  |Mardi 06 Juillet 2021 à 20h 53m |           
الكلو من النهضة و الغنوشي.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 06 Juillet 2021 à 18h 22m |           
تونس الصاعدة
الأحرار يصنعون المعجزات

Radhbe  ()  |Mardi 06 Juillet 2021 à 16h 44m |           
الحمدلله



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