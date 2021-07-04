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منع التنقل بين ولايتي سوسة و المنستير

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 20:40 قراءة: 0 د, 30 ث
أعلن كل من والي سوسة رجاء الطرابلسي ووالي المنستير أكرم السبري في بلاغ مشترك لهما أنه تقرر منع التنقل بين ولايتي المنستير و سوسة خلال الفترة الممتدة بين 4 و11 جويلية الجاري.

الجيش يعاضد الوحدات الأمنية لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل


من ناحية أخرى قامت الوحدات الأمنية, بمساندة وحدات الجيش الوطني, بحملة أمنية كبيرة عشية اليوم الأحد بمفترق أكودة لمراقبة مدى التزام المواطنين بالحجر الصحي الشامل.


وشاركت والي سوسة رجاء الطرابلسي ,في هذه الحملة حيث تم تحرير عدة محاضر و اسناد خطايا لعدد من مستعملي الطريق الذين لم يلتزموا بمقتضيات الحجر الصحي.



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