علي الكعلي في مدنين: الحكومة تعمل جاهدة على توفير حاجيات تونس من التلاقيح

أدى وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي اليوم الأحد 4 جويلية 2021 زيارة الى ولاية مدنين و ذلك في إطار متابعة الوضع الصحي و الوبائي بمختلف ولايات الجمهورية التي أذن بها رئيس الحكومة و الإستماع الي مشاغل ومقترحات الأطراف المعنية للحد من تفشي الوباء و انتشاره.و استهل الوزير زيارته الميدانية صحبة والي الجهة الحبيب شواط وعدد من الإطارات الجهوية و أعضاء مجلس النواب بالاطلاع علي سير عمل مركز التلقيح بجرجيس و زيارة المستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة، تحادث خلالها مع الإطار الطبي و شبه الطبي العامل بقسم covid 19، واستمع الى مشاغلهم و مقترحاتهم و من أهمها دعم المستشفى بالموارد البشرية و خاصة منها أطباء الإنعاش و ببعض التجهيزات الضرورية.و لدى إشرافه علي اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، استمع الوزير الى عرض حول آخر مستجدات الوضع الصحي و الوبائي بالجهة و ما يشهده من صعوبات بالرغم من حالة الاستقرار المسجلة، مع الاشارة الي جملة الإشكاليات المعترضة ومنها بالخصوص صعوبة تطبيق الإجراءات و الإلتزام بالبروتوكول الصحي والبطئ في التسجيل في منظومة evax للتلقيح، وغيرها .وبين التقرير انه بالرغم من حالة الاستقرار المسجلة، يبقى الوضع غير مطمئن و يتطلب مزيدا من اليقظة و الإنتباه.وفي كلمته في الإجتماع، أكد علي الكعلي ان ولاية مدنين تكتسي أهمية خاصة بإعتبار موقعها الجغرافي و تواجد معابر عديدة بها تنتج حركية متنامية، تتطلب يقظة و التزاما أكبر بالاجراءات الصحية، مشيرا الي الإستعداد لدراسة الطلبات و المقترحات المقدمة و العمل على الاستجابة لها في أفضل الآجال وحسب الإمكانيات.و بين الوزير أن الحكومة تعمل جاهدة علي توفير حاجيات تونس من التلاقيح في أقرب الآجال بإعتباره أفضل السبل للحد من انتشار الوباء و ضمان السلامة للمواطنين.هذا وقام الوزير بزيارة الى المعبر الحدودي رأس جدير صحبة يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية، اطلع خلالها علي نشاط المعبر وحركة تنقل المسافرين والسلع بين تونس وليبيا.كما كانت مناسبة استمع خلالها الي مشاغل العاملين بالمعبر و مقترحاتهم لمزيد تحسين الأداء و الخدمات.