سوسة: اغتصاب أم لطفلين داخل منزلها

أكد مصدر أمني لموزاييك تعرض إمرأة بجهة بئر الشباك وهي أحد الأحياء الشعبية بسوسة إلى عملية إغتصاب بمنزلها من طرف شخص لازالت هويته مجهولة لدى الوحدات الأمنية.



وأكد المصدر نفسه، أن الجاني تسلل الى منزل المتضررة وهي أم لطفلين صغيرين عبر النافذة وقام باغتصابها تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح ابيض وقام بعدها بسرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار .



وقال نفس المصدر إن الشرطة العدلية بسوسة المدينة تعهدت بالبحث في الموضوع وملاحقة الجاني.



