   Abdelwahab - Ayadounnou  

سوسة: اغتصاب أم لطفلين داخل منزلها

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 17:37 قراءة: 0 د, 21 ث
أكد مصدر أمني لموزاييك تعرض إمرأة بجهة بئر الشباك وهي أحد الأحياء الشعبية بسوسة إلى عملية إغتصاب بمنزلها من طرف شخص لازالت هويته مجهولة لدى الوحدات الأمنية.

وأكد المصدر نفسه، أن الجاني تسلل الى منزل المتضررة وهي أم لطفلين صغيرين عبر النافذة وقام باغتصابها تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح ابيض وقام بعدها بسرقة مبلغ مالي ولاذ بالفرار .

وقال نفس المصدر إن الشرطة العدلية بسوسة المدينة تعهدت بالبحث في الموضوع وملاحقة الجاني.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228692

BenMoussa  ()  |Dimanche 04 Juillet 2021 à 17h 05m |           
رجاءا كفوا عن بث الرذيلة والتهوين من امرها
فتكرار ذلك يشجع المترددين على اتيانها بل ويعطي افكارا لمن لم يفكر فيها من قبل
وان كان لا بد فذكروا بالعقوبات الفعلية لهذه الافعال عسى ان تكون رادعا لهم



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