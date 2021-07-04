العياري يدعو إلى عقد مجلس الأمن القومي والخروج بخطة واضحة لصنع مكثفات الأكسجين في تونس

انتقد النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد مع القيادات الأمنية والعسكرية.وقال العياري "ان إجتماع الرئيس مع القيادات الأمنية و العسكرية لا يعوض مجلس الأمن القومي و كعك ما يطير جوع، مجرد إستعراض فارغ، لا نتيجة منه. واضاف "المنظومة الفاسدة تسقطها عقلية المهندس، لا عقلية الإستعراضات سيدي الرئيس".ودعا العياري رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة عقد مجلس الأمن القومي والخروج بخطة واضحة كاملة مع إعتمادات مرصودة، لصنع مكثفات الأكسجين في تونس.وقال ياسين العياري توجها بكلامه لرئيس الدولة ' لو كنت مكانك، لدعوت إلى مجلس أمن قومي و دعوت إليه وزير الصناعة ووزير التعليم العالي ومديري مدارس المهندسين و مديري مدارس الISET وغرف الصناعيين في كل منظمات الأعراف، وكان الهدف : كيف نصنع في تونس و في أسرع الآجال، آلات تكثيف الأكسيجين! 500 آلة يوميا على الأقل لتصل إلى ألفي آلة'.