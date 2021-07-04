اليوم: شاطئ بوجعفر سوسة بلا مصطافين و''ازدحام'' في شاطئ المرسى تونس وتعطل حركة المرور في اتجاه شاطئ قمرت!

'ازدحام'' في شاطئ المرسى وتعطل حركة المرور في اتجاه شاطئ قمرت!



أشاد الأحد 4 جويلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرارات التي اتخذها والية سوسة وذلك بعد أن أغلقت شاطئ بوجعفر أمام المطافين في إطار المجهودات الجوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.ولقي قرار الوالية وتطبيقها الصارم للقرار بالثناء من قبل المواطنين الذين طالبوا بقية الولايات السياحية باتخاذ نفس الخطوة.وكان رئيس بلدية سوسة إقبال خالد أكد في تصريح للديوان أف أم، اليوم الأحد، غلق جميع المنافذ المؤدية إلى شاطئ بوجعفر تزامنا مع أولى أيام الحجر الصحي الشامل بالجهة.وقد قامت الوحدات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع انطلاق اول ايام الحجر الشامل بمنع المصطافين من السباحةيذكر أن ولاية سوسة سجلت 5 إصابات بسلالة دلتا الهندية المتحورة من كورونا.من ناحية أخرى شهد شاطئ المرسى، اليوم الأحد 4 جويلية 2021، إقبالًا كثيفًا من المصطافين فاق الإقبال الذي شهده خلال الأسابيع الماضية، وذلك رغم الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها في تونس الكبرى.كما شهدت الطريق المؤدية إلى شاطئ قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، مع ظهر اليوم الأحد، حالة ازدحام مروري خانق بسبب توجه عدد كبير من السيارات إلى شاطئ المنطقة.