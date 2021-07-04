سوسة: إيقاف 4 أشخاص في قضية مخدرات بينهم عون أمن

اذنت النيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ باربعة اشخاص من بينهم عون امن من اجل المسك بنية الاستهلاك الشخصي و الاستهلاك و المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة.



كما تم الاحتفاظ بعون الامن كذلك من اجل مساعدة شخص مفتش عنه على التهرب من السلطة العمومية و ذلك على خلفية تستره على احد المتهمين الواقع الاحتفاظ به كذلك و المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة مع الاذن بالنفاذ العاجل. و قد تعهدت فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة بالبحث.

و وفق تصريح المساعد الاول و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداءية بسوسة1جابر غنيمي لاذاعة جوهرة , سيقع احالة المحاضر حال استكمال الابحاث على النيابة لاتخاذ ما يقتضيه القانون،



