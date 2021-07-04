   Om Kalthoum - فات الميعاد  

سوسة: إيقاف 4 أشخاص في قضية مخدرات بينهم عون أمن

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 10:49 قراءة: 0 د, 31 ث
اذنت النيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ باربعة اشخاص من بينهم عون امن من اجل المسك بنية الاستهلاك الشخصي و الاستهلاك و المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة.

كما تم الاحتفاظ بعون الامن كذلك من اجل مساعدة شخص مفتش عنه على التهرب من السلطة العمومية و ذلك على خلفية تستره على احد المتهمين الواقع الاحتفاظ به كذلك و المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة مع الاذن بالنفاذ العاجل. و قد تعهدت فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة بالبحث.
و وفق تصريح المساعد الاول و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداءية بسوسة1جابر غنيمي لاذاعة جوهرة , سيقع احالة المحاضر حال استكمال الابحاث على النيابة لاتخاذ ما يقتضيه القانون،

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228670



En continu

Toutes les news

الأحد 04 جويلية 2021|23 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:05 03:15
36°
 36° % 20 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
36°-2635°-2435°-2640°-2638°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le mardi 6 juillet 2021
  • Avoirs en devises
    21327,2

  • (2 juill)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30312 DT        1$ =2,82485 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juill)   2190,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة