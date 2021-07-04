   Om Kalthoum - فات الميعاد  

سوسة: الأمن يقتحم عرسا ويفرض على الحضور المغادرة

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 09:20 قراءة: 0 د, 28 ث
قامت قوات الأمن في ولاية سوسة مساء السبت باقتحام احد الأعراس لطرد الحضور في إطار التطببق الصارم لاجراءات البروتوكول الصحي لمواجهة تفشي كورونا.
واقتحم رتل من قوات الأمن حفل الزفاف وطالب الجميع بالمغادرة فورا ما يشير إلى نوايا السلطات في الجهة تطبيق القانون بكل قوة.



ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 15 ألف و 261 وفاة ، كما سجلت حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 6184 إصابة، جديدة بالفيروس التاجي وذلك إثر إجراء 17 ألفا و647 تحليلا مخبريا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228668

Radhbe  ()  |Dimanche 04 Juillet 2021 à 08h 54m |           
الشرطة بارك الله فيكم



En continu

Toutes les news

الأحد 04 جويلية 2021|23 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:05 03:15
34°
 36° % 31 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
36°-2635°-2435°-2640°-2638°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le mardi 6 juillet 2021
  • Avoirs en devises
    21327,2

  • (2 juill)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30312 DT        1$ =2,82485 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juill)   2190,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة