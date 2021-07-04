سوسة: الأمن يقتحم عرسا ويفرض على الحضور المغادرة

قامت قوات الأمن في ولاية سوسة مساء السبت باقتحام احد الأعراس لطرد الحضور في إطار التطببق الصارم لاجراءات البروتوكول الصحي لمواجهة تفشي كورونا.واقتحم رتل من قوات الأمن حفل الزفاف وطالب الجميع بالمغادرة فورا ما يشير إلى نوايا السلطات في الجهة تطبيق القانون بكل قوة.ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 15 ألف و 261 وفاة ، كما سجلت حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 6184 إصابة، جديدة بالفيروس التاجي وذلك إثر إجراء 17 ألفا و647 تحليلا مخبريا.