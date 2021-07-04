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سبر اراء سيقما كونساي: تراجع ثقة التونسيين في قيس سعيد وعبد اللطيف المكي يحتل الصدارة

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 09:07 قراءة: 0 د, 19 ث
كشف الأحد 4 جويلية، سبر اراء مؤسسة سيقما كونساي وجريدة المغرب عن تراجع ثقة التونسيين في رئيس الجمهورية قيس سعيد لتبلغ 30 بالمائة.

واظهرت نتائج سبر الاراء أن وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي احتل صدارة ثقة التونسيين في الشخصيات السياسية ب39 بالمائة.
كما أبرزت النتائج ارتفاعا غير مسبوق لنسبة تشاؤم التونسيين بلغت 92.8 بالمائة يعتبرون ان البلاد تسير في الطريق الخطأ.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228666

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Dimanche 04 Juillet 2021 à 08h 31m |           
سيقما كنساي لمن يدفع أكثر

Nouri  ()  |Dimanche 04 Juillet 2021 à 08h 14m |           
ما سبب تغير سيغما كونساي ؟؟؟؟
هل لهم علم بما يحدث في الكواليس والخوف من مواجهة الحقيقة في الايام القادمة !!!
سياسة النفاق !!!!



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