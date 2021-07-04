سبر اراء سيقما كونساي: تراجع ثقة التونسيين في قيس سعيد وعبد اللطيف المكي يحتل الصدارة

كشف الأحد 4 جويلية، سبر اراء مؤسسة سيقما كونساي وجريدة المغرب عن تراجع ثقة التونسيين في رئيس الجمهورية قيس سعيد لتبلغ 30 بالمائة.واظهرت نتائج سبر الاراء أن وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي احتل صدارة ثقة التونسيين في الشخصيات السياسية ب39 بالمائة.كما أبرزت النتائج ارتفاعا غير مسبوق لنسبة تشاؤم التونسيين بلغت 92.8 بالمائة يعتبرون ان البلاد تسير في الطريق الخطأ.