بعد القرارت الأخيرة... أكثر من ألفي إلغاء لحجوزات السياحة الداخلية



'إلغاء رحلات جوية إلى تونس ودول تُصنِفها كمنطقة حمراء بعد القرارت الأخيرة'

قال اليوم السبت 03 جويلية 2021، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر عطوش، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالحجر الصحي الشامل والموجه في أغلب جهات الجمهويرة أثرت سلبا على عمليات الحجوزات للسياحة الداخلية.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، أكد عطوش وجود توقف على مستوى الحجوزات حيث تم تسجيل أكثر من ألفي إلغاء لحجوزات، مبينا أن القطاع يشهد اضطرابا وعدم دراية بكيفية التعامل مع هذا الوضع.وانتقد المتحدث تعاطي السلطة المعنية مع الموضوع، وأفاد أنه لم يتم تقديم تفاصيل الإجراءات للقطاعات المعنية وكيفية تعاملها مع هذه القرارات خاصة بالنسبة للولايات التي تعرف حجر صحي شامل مثل ولاية سوسة.وشدد عطوش على أنه لا يعارض القرارات الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن كان من الأجدر اتخاذ إجراء الحجر الصحي خلال شهري ماي وجوان حتى لا يصل القطاع إلى هذه الوضعية من التخبط.وذكر أن نسبة التلاقيح مرتفعة لدى مهنيي القطاع السياحي والفضاءات السياحية آمنة.كما أكد جابر بن عطوش، أن القرارات الأخيرة الصادر عن الولاة وعن الجهات المعنية بالحجر الصحي أدت إلى توقف شبه كلي للحجوزات.وقال عطوش أن الطلب الداخلي توقف بالإضافة إلى إلغاء الوجهة التونسية من بعض الدول الأجنبية على غرار بلجيكيا وتشيكيا، إضافة إلى إلغاء بعض شركات طيران رحلاتها إلى تونس.وقال بن عطوش إن هناك دول صنفت تونس كوجهة حمراء مثل انقلترا ودول صنفتها كمنطقة برتقالية مثل فرنسا وهذا يضعف الإقبال على الوجهة التونسية.