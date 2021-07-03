انطلاق أشغال الدورة الخمسين لمجلس شورى النهضة.... تفشي كورونا والأزمة السياسية ابرز الملفات المطروحة

بحضور رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني يعقد مجلس شورى حركة النهضة اليوم السبت 3 جويلية وغدا الأحد 4 جويلية 2021 دورته الخمسين.
وتتناول الدورة وفق بلاغ لحركة النهضة أهم القضايا الوطنية وذلك بتقنية الاتصال عن بعد.
ويشارك في هذه الدورة الى جانب اعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة التونسية اعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي واعضاء الكتلة البرلمانية لحركة النهضة والكتاب العامين الجهويين ورؤساء مجالس الشورى الجهوية ومكتب الشباب المركزي.
وسيقع تقديم تقدير موقف سياسي في منطلق الدورة حول أهم قضايا الساعة يعقبه نقاش عام.
ويتضمن جدول اعمال الدورة مجابهة الوضع الوبائي الخطير والأزمة الاقتصادية وسبل معالجة الأزمة السياسية وأداء الحكومة والبرلمان.
وتتناول الدورة وفق بلاغ لحركة النهضة أهم القضايا الوطنية وذلك بتقنية الاتصال عن بعد.
ويشارك في هذه الدورة الى جانب اعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة التونسية اعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي واعضاء الكتلة البرلمانية لحركة النهضة والكتاب العامين الجهويين ورؤساء مجالس الشورى الجهوية ومكتب الشباب المركزي.
وسيقع تقديم تقدير موقف سياسي في منطلق الدورة حول أهم قضايا الساعة يعقبه نقاش عام.
ويتضمن جدول اعمال الدورة مجابهة الوضع الوبائي الخطير والأزمة الاقتصادية وسبل معالجة الأزمة السياسية وأداء الحكومة والبرلمان.
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