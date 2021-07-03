انطلاق أشغال الدورة الخمسين لمجلس شورى النهضة.... تفشي كورونا والأزمة السياسية ابرز الملفات المطروحة

بحضور رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني يعقد مجلس شورى حركة النهضة اليوم السبت 3 جويلية وغدا الأحد 4 جويلية 2021 دورته الخمسين.وتتناول الدورة وفق بلاغ لحركة النهضة أهم القضايا الوطنية وذلك بتقنية الاتصال عن بعد.ويشارك في هذه الدورة الى جانب اعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة التونسية اعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي واعضاء الكتلة البرلمانية لحركة النهضة والكتاب العامين الجهويين ورؤساء مجالس الشورى الجهوية ومكتب الشباب المركزي.وسيقع تقديم تقدير موقف سياسي في منطلق الدورة حول أهم قضايا الساعة يعقبه نقاش عام.ويتضمن جدول اعمال الدورة مجابهة الوضع الوبائي الخطير والأزمة الاقتصادية وسبل معالجة الأزمة السياسية وأداء الحكومة والبرلمان.