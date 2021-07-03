الناصفي يؤكد ان النائب عن ائتلاف الكرامة حبيب بن سيدهم كان تجمعيّا والأخير يردّ : يا باراشوك عبير ...يزي مالكذب

كذّب السبت 3 جويلية، النائب عن ائتلاف الكرامة الحبيب بن سيدهم ما صرّح به زميله بالبرلمان حسونة الناصفي الذي قال ان التجمعيين موجودين حتى في ائتلاف الكرامة من خلال الحبيب بن سيدهم الذي كان من قيادات طلبة التجمع حسب تصريحه.واشار بن سيدهم الي ان ما صدر عن حسونة الناصفي لا أساس له من الصحة ومجرد كذب داعيا الناصفي الي التحدث مع اهالي قبلي لمعرفة الحبيب بن سيدهم.ووصف بن سيدهم حسونة الناصفي بأنه باراشوك عبير موسي وخاطبه قائلا " مضمض بالجفال قبل ما تذكر اسم الحبيب بن سيدهم على فمك"...