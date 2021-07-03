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حماية مدنية : 102 عملية إطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 16 ث
قامت وحدات الحماية المدنية، أمس الجمعة، بـ 102 عملية إطفاء حرائق بمناطق مختلفة من البلاد، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت.

وأفاد ذات المصدر بأن الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة قامت أمس بــ 445 تدخّلا، بينها 102 لإطفاء حرائق و68 للنّجدة بالطّرقات و258 تدخّلا للإسعاف في غير حوادث المرور.




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