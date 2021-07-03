   Om Kalthoum - دارت الأيام  

حسونة الناصفي يكشف: وزير الصحة رفض جلب كميات أكسجين اضافية من الجزائر وخلّى الناس تموت

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 11:19 قراءة: 0 د, 45 ث
انتقد الجمعة 2 جويلية، النائب بالبرلمان تصريحات وممارسات وزير الصحة فوزي المهدي، في علاقة بنقص الاكسجين وجلب التلاقيح مشيرا الي انه وزير غير متضامن مع الحكومة.

وكشف الناصفي أن وزير الصحة رفض جلب كمية اوكسيجين من الجزائر وخاطبه قائلا " لو كان جبتلنا كمية الاكسجين الكل الي كانت بش توفرهالنا الجزائر وما قالش هاذي تكفي وخلى الناس تموت بنقص الاكسجين كان افضل" موضحا ان كميات الاكسجين التي جلبتها تونس من الجزائر أقل من الكمية التي وضعتها الجزائر على ذمة تونس.


وأضاف الناصفي بأن هناك من كان سيجلب نصف مليون جرعة من روسيا لكن وزير الصحة قاللهم ان تونس ستغرق في شهر جوان بالتلاقيح ويكفينا ودفعهم الي التخلي عن هذه الكمية من التلاقيح.

وتابع بان وزير الصحة فوزي المهدي هو الوحيد في العالم الي خرج يحكي على انو بلادو بش تجيها موجات اخرى وبش تصير كوارث وقضى على كل بوادر انتعاشة كان يمكن ان تعيشها البلاد.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228638

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 03 Juillet 2021 à 10h 53m |           
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هل تعلمون يا مفتنين و ثرثارة المنابر و البلاتوات أن عيد الإضحى قرر من تلقاء نفسه التبرع بماكينة أكسيجان عوض الذبيحة
لكن أين انتم و هم و هن و هؤلاء من ريحة الوطنية
لو يتبرع نواب الشعب و الوزراء و الرؤساء الثلاثة بماكينات اكسيجان



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