بعد الدعوات لالغاء عيد الاضحى، مفتي الجمهورية يردّ: الأضحية شعيرة دينية لا نستطيع التخلي عنها

قال السبت 3 جويلية، مفتي الجمهورية عثمان بطيخ إن الأضحية شعيرة دينية لا نستطيع التخلي عنها.وأضاف في حوار لجريدة الصباح، بأن من يريد أن يتبرع بأضحية العيد فله ذلك وأن هذا الأمر محمود واستدرك قائلا " لكنه لا يجب فرض ذلك" مشيرا الي أن التبرع هو واجب دون اكراه حسب تعبيره.ويأتي تصريح مفتي الجمهورية ردا على دعوات تطالب بالغاء عيد الاضحى هذه السنة ومنع بيع الاضاحي والتبرع بثمنها لدعم المجهود الوطني في مكافحة جائحة كورونا.