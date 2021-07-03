   Om Kalthoum - دارت الأيام  

بعد الدعوات لالغاء عيد الاضحى، مفتي الجمهورية يردّ: الأضحية شعيرة دينية لا نستطيع التخلي عنها

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 10:36 قراءة: 0 د, 23 ث
قال السبت 3 جويلية، مفتي الجمهورية عثمان بطيخ إن الأضحية شعيرة دينية لا نستطيع التخلي عنها.

وأضاف في حوار لجريدة الصباح، بأن من يريد أن يتبرع بأضحية العيد فله ذلك وأن هذا الأمر محمود واستدرك قائلا " لكنه لا يجب فرض ذلك" مشيرا الي أن التبرع هو واجب دون اكراه حسب تعبيره.


ويأتي تصريح مفتي الجمهورية ردا على دعوات تطالب بالغاء عيد الاضحى هذه السنة ومنع بيع الاضاحي والتبرع بثمنها لدعم المجهود الوطني في مكافحة جائحة كورونا.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 228635

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 03 Juillet 2021 à 10h 51m |           
عاجل عاجلعاجل عاجلعاجل
هل تعلمون يا مفتنين أن عيد الإضحى قرر من تلقاء نفسه التبرع بماكينة أكسيجان عوض الذبيحة
لكن أين انتم و هم و هن و هؤلاء من ريحة الوطنية
لو يتبرع نواب الشعب و الوزراء و الرؤساء الثلاثة بماكينات اكسيجان

Rommen  (Tunisia)  |Samedi 03 Juillet 2021 à 10h 36m |           
المرة هذه فاق و فاق الوزير
كيفاش الناس الأخرى تفتي في أمور شخصية

Karimyousef  (France)  |Samedi 03 Juillet 2021 à 09h 49m |           
الاحسن هو الغاء عيد الاضحى لاسباب صحية و مادية و رحمة بالفقراء و ابناءهم



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