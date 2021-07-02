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تلميذ باكالوريا اتهم العام الماضي بالغش وألغوا نتائجه يتحصل على 18.07

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 35 ث
تمكن التلميذ عمر بوخياطية، وهو أصيل ولاية نابل، من اجتياز امتحان الباكالوريا شعبة التقنية بمعدل 18.07، وذلك بعد أن اضطرّ إلى إعادة الامتحان إثر اتهامه السنة الفارطة بمحاولة الغش.

وقال التلميذ عمر بوخياطية، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن وزارة التربية ألغت نتائجه خلال العام الماضي إثر اتّهامه بالغش عندما سلم هاتفه متأخرا لأحد الأساتذة المراقبين، مؤكدا أن إدارة المعهد الثانوي محمود المسعدي بنابل لم تعلمه حينها بالتقرير المرسل رغم طلب بياناته بحجة إجراءات روتينية.


وأشار إلى أنه كان قد أمضى صائفة صعبة إثر اعلان النتائج رغم اجتيازه الامتحانات بصفة ممتازة''، مضيفا ''ولأنني واثق من قدراتي ومن مستواي الجيّد لم أترك الحادثة تعيقني وقررت إعادة السنة متحصلا على معدل 18.07 وهو ما يثبت أنني لست في حاجة للغش".

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