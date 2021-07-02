التلميذة نور بلحولة من المعهد النموذجي بقابس تتحصل على 20 في الفلسفة

تحصلت التلميذة المتميزة نور بلحولة (شعبة الرياضيات) على 20/20 في مادة الفلسفة في مناظرة الباكالوريا.
و قد ابدعت نور في تحليل نص ألان تورين حول الديمقراطية التمثيلية مما جعلها تتحصل على العدد الأقصى ،، اما المعدل العام فكان 19،19 .. ألف مبروك لنور بلحولة و لكل تلاميذنا الناجحين في امتحان البكالوريا وحظ اوفر للمؤجلين في دورة المراقبة .
و قد ابدعت نور في تحليل نص ألان تورين حول الديمقراطية التمثيلية مما جعلها تتحصل على العدد الأقصى ،، اما المعدل العام فكان 19،19 .. ألف مبروك لنور بلحولة و لكل تلاميذنا الناجحين في امتحان البكالوريا وحظ اوفر للمؤجلين في دورة المراقبة .
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