التلميذة نور بلحولة من المعهد النموذجي بقابس تتحصل على 20 في الفلسفة

تحصلت التلميذة المتميزة نور بلحولة (شعبة الرياضيات) على 20/20 في مادة الفلسفة في مناظرة الباكالوريا.و قد ابدعت نور في تحليل نص ألان تورين حول الديمقراطية التمثيلية مما جعلها تتحصل على العدد الأقصى ،، اما المعدل العام فكان 19،19 .. ألف مبروك لنور بلحولة و لكل تلاميذنا الناجحين في امتحان البكالوريا وحظ اوفر للمؤجلين في دورة المراقبة .