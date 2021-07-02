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الولايات المتحدة تهب تونس 500 ألف جرعة لقاح

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 14:07 قراءة: 0 د, 21 ث
أعلنت رئاسة الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى، في القريب العاجل، منح هبة لتونس بــ 500 ألف جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا.

وأشارت الرئاسة في بلاغ أنّ هذه المبادرة '' تعكس علاقات الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وتتُرجم، كذلك، الحرص المتواصل لرئيس الجمهورية قيس سعيّد على تكثيف التواصل وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير اللقاحات وغيرها من التجهيزات الطبية الضرورية لمكافحة التفشي السريع لهذه الجائحة في بلادنا."

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228591

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Vendredi 02 Juillet 2021 à 13h 10m |           
وينهم التلاقيح اليي بش تقسمهم مع الجزائر.. زقفونة يا كذاب..
:)
علا الاقل ما تحل فمك كان كيف يوصلوا.. كي انتي معروف ساطور



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