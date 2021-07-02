الولايات المتحدة تهب تونس 500 ألف جرعة لقاح

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى، في القريب العاجل، منح هبة لتونس بــ 500 ألف جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا.



وأشارت الرئاسة في بلاغ أنّ هذه المبادرة '' تعكس علاقات الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وتتُرجم، كذلك، الحرص المتواصل لرئيس الجمهورية قيس سعيّد على تكثيف التواصل وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير اللقاحات وغيرها من التجهيزات الطبية الضرورية لمكافحة التفشي السريع لهذه الجائحة في بلادنا."



