Ooredoo تكرّم الناجحين في الباكالوريا : آيفون 12 و 5.000 دينار نقدا للربح

بلاغ صحفي -

بمناسبة الإعلان عن نتائج الباكالوريا 2021 (الدورة الرئيسية)، تكرّم Ooredoo مشتركيها الناجحين في هذه المناظرة وتنظم لعبة تمكنهم من الفوز بجوائز هامة.تنظم اللعبة في الفترة بين 02 و05 جويلية 2021 حيث يمكن للناجحين في المناظرة من مشتركي Ooredoo المشاركة والفوز بإحدى الجوائز. الطريقة سهلة حيث يكتفي المشارك بالتسجيل مجانا في اللعبة عبر الرمز *2121# أو باستخدام تطبيقة My Ooredoo مع إضافة رقم التسجيل في الباكالوريا.سيتمّ سحب 6 فائزين يوم الثلاثاء 06 جويلية 2021 حيث سيتحصل الفائز الأوّل على جهاز آيفون 12 فيما سيتحصّل بقية الفائزين على جائزة مالية تقدر ب 1000 دينار نقدا لكل فرد.كما يتوجب الاستظهار بشهادة النجاح وبطاقة التعريف الوطنية للحصول على الجائزة.مرة أخرى، تؤكد Ooredoo من خلال هذه اللعبة التزامها بمرافقة الشباب في مسارهم الجامعي وادماجهم المهني من خلال توفير أفضل الفرص.وسيتمّ الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتينا على الفيسبوك والانستغرام. كونوا معنا.