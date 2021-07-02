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بعد الحديث عن اقتنائه فيلا ب600 مليون، طارق الفتيتي يردّ: سأقاضيكم يا أولاد الكلب ‎‎

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 13:14 قراءة: 0 د, 23 ث
عبّر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، طارق الفتيتي عن غضبه الكبير بعد ما نشرته بعض الصفحات على موقع الفايسبوك حول اقتنائه لفيلا بقيمة 600 ألف دينار تحت عنوان نائب الغنوشي يقتني فيلا فاخرة".

وقال الفتيتي في تدوينة نشرها الخميس 1 جويلية، مخاطبا من يقف وراء هذه الصفحات " سأقاضيكم يا اولاد الكلب ولن أتراجع هذه المرة".


وأشار الفتيتي الي أن نشر الأكاذيب والافتراءات بحقه والمس من سمعته ضريبة لعدم اصطفافه وراء اي طرف.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228586

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 02 Juillet 2021 à 13h 32m |           
قاضيهم يزينا من الكلام ... يا إما يجيبو الفيلا متاع 600 مليون يا إما نحبو نشوفوهم بعينينا كيفاش يتحكم عليهم ...



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