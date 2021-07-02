سامية عبو: صحبي سمارة تعمّد الاعتداء على عبير موسي خدمة لسيّد الفرجاني للتشويش على جرائم بشير العكرمي ‎‎

قالت الجمعة 2 جويلية، النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبّو ان النائب صحبي سمارة تعمّد الاعتداء على عبير موسي مشيرة إلى أن ما حدث كان مدبّرا وتمّ الاعداد له.واضافت بأن صحبي صمارة كان يقدم في خدمة للنظام السابق ولبرهان بسيس المرة هاذي يقدم في خدمة للقيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني وهو صديق حميم له مشيرة الي أن الاعتداء تم بطلب من سيد الفرجاني.وأضافت بأنه بعد اعتداء صحبي سمارة "جاء دور الباراشوك سيف مخلوف الذي اعتدي أيضا على عبير موسي ويرشق في الفلوس" في مشهد مهين حسب وصفها.واعتبرت أن الهدف من هذه الاعتداءات كان التشويش على الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي تدين النهضة وبشير العكرمي حسب تقديرها.يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين كانت عقدت ندوة صحفية بخصوص تقرير تفقدية وزارة العدل بخصوص البشير العكرمي واتهمته بارتكاب جرائم تتمثل في التستر على حوالي 6000 ملف ارهابي كما اتهمت مجلس القضاء العدلي بالسعي الي تبرئة العكرمي وانقاذه.