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كورونا: 12196 مخالفة لعدم وضع الكمامة و2810 مخالفة حظر جولان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 12:13 قراءة: 0 د, 18 ث
أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" يوم 01 جويلية 2021 على النتائج التالية:

- تحرير 12196 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.


- تحرير 2810 مخالفة حظر جولان.

- سحب 1729 رخصة سياقة.

- حجز 1742 بطاقة رمادية.

- تحرير 834 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

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