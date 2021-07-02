كورونا: 12196 مخالفة لعدم وضع الكمامة و2810 مخالفة حظر جولان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" يوم 01 جويلية 2021 على النتائج التالية:- تحرير 12196 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.- تحرير 2810 مخالفة حظر جولان.- سحب 1729 رخصة سياقة.- حجز 1742 بطاقة رمادية.- تحرير 834 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.