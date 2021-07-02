احكام بين عام و48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق شاب تواصل مع ابناء حيه الذين انظموا لداعش الارهابي

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعام سجنا في حق شاب في العقد الثالث من العمر وذلك على خلفية تواصله مع 3 من ابناء حيه الذين يقاتلون ضمن تنظيم داعش الارهابي منذ 2014 دون أن يعلم السلطات الامنية.

هذا وقضت المحكمة بالحكم ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المتهمين الثلاثة الذين انظموا لداعش الارهابي.





