رئيس بلديّة الزّريبة : مُقبلون على أيّام سوداء، حلول الارض انتهت الي يموت يموت و الي يعيش يعيش

قال اليوم رئيس بلدية الزريبة من ولاية زغوان ابراهيم بن عمر بأن تصريحاته التي رافقت الفيديو الذي نشرته صفحة البلدية وتداولتهمواقع التواصل الاجتماعي هو حث للمواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائيةوقال رئيس البلدية في تصريح لاذاعة شمس بأن الهدف من الفيديو هو الابتعاد عن اماكن الاكتظاظ لمنع نشر العدوى حتي ننتقل بالبلدية من منطقة حمراء الى منطقة خضراء.وقال رئيس البلدية لقد كشفنا للمواطن طبيعة الوضعية الوبائية التي تعيشها المنطقة من حيث الارتفاع في عدد الوفيات والاصاباتواشار الى ان وضع المستشفى الجهوي بزغوان كارثي والجميع يعرف الامكانيات ولذا وجب الالتزام بالاجراءات الوقائية .