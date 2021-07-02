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مخلوف: من يعارضون الإتفاقية مع قطر بتعلة السيادة الوطنية مكنوا أعضاء المنظمة الفرنكفونية حصانة شاملة

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 08:08 قراءة: 0 د, 39 ث
قال النائب سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة الزيتونة انه لا يصدق حديث البعض عن السيادة الوطنية لتبرير رفضه للاتفاقية مع صندوق الاستثمار القطري الذي يعتبر مغارة علي بابا.
وأضاف سيف الدين مخلوف " هذه الاتفاقية ستفتح مجالات كبيرة للتنمية والاستثمار ولا علاقة لها ببيع البلاد".
وتابع مخلوف " من يعارضون الإتفاقية مع قطر بتعلة السيادة الوطنية مكنوا أعضاء المنظمة الفرنكفونية حصانة شاملة مضيفا " حتى لو ارتكبوا جرائم لن يحاسبوا ابدا".


وكان مجلس النواب صادق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بـرمّته بـ 122 نعم 01 احتفاظ و12 رفض.
وقد أثار مشروع هذا القانون العديد من التفاعلات وصلت الى حدّ التخوين. ....



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